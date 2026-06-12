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Сестри Стоеви допуснаха поражение в Сидни

  • 12 юни 2026 | 11:17
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Сестри Стоеви допуснаха поражение в Сидни

Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 500" в Сидни (Австралия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Европейските шампионки, които са номер 3 в основната схема, отстъпиха пред петите поставени Рейчъл Алеся Роуз и Феби Сетианингрум (Индонезия) с 15:21, 12:21 за 42 минути.

Стефани и Габриела Стоеви водеха с 14:11 в първия гейм, след което съперничките им направиха серия от 10:1 и обърнаха резултата. Във втората част българките изостанаха с 9:16 и не успяха да наваксат, приключвайки участието си в надпреварата.

Преди този мач сестрите записаха две поредни победи.

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