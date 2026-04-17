Четирима българи се качват на ринга на SENSHI 31

  • 17 апр 2026 | 18:36
Четирима български състезатели ще излязат на ринга в голямата международна бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators. Тя ще се проведе на древноримската арена на Античния театър в Пловдив на 30 май от 19:30 часа. Основен акцент ще бъде Гран при турнира в категория до 70 килограма, в който осем бойци излизат на ринга в директни елиминации, а след три битки само един от тях ще стане шампион.

В основната схема на SENSHI Grand Prix България ще бъде представена от доказания боец Драгомир Петров. Той е двукратен европейски шампион на SENSHI (2023 и 2024 година), европейски шампион по муай тай на EMC (2019 година), победител в турнира Wizard (2019 година) и четирикратен национален шампион по кикбокс. С впечатляваща статистика от 12 победи в 17 участия на ринга на SENSHI, Петров влиза в турнира с увереност и амбиция да се справи с тежкото предизвикателство.

Сред резервите на SENSHI Grand Prix ще бъде и младият талант Михаил Велчовски, който е четирикратен шампион на България по К-1 и национален шампион по кикбокс. Велчовски вече има четири участия за веригата, като в две от тях постига победи и гради кариерата си стъпка по стъпка. След победа в първия кръг на Grand Prix турнира до 70 килограма той има реален шанс да участва като заместник на контузен боец и да запише името си в един от най-трудните турнири в бойните спортове.

Програмата на SENSHI 31 Gladiators включва и три супер битки, като в две от тях участие ще вземат български бойци, готови да се борят за победата.

Атанас Божилов, познат като „Мистър SENSHI“, също ще се качи на ринга в Пловдив. С впечатляващ актив от 24 победи в 26 мача за веригата и богат международен опит, той продължава да затвърждава статута си на един от най-успешните български кикбоксьори. Сред отличията му са европейска титла на SENSHI (2023 година), световна титла на WAKO PRO в К-1 (2019 година), както и редица медали от европейски и световни форуми. Той ще се изправи срещу опитен боец от Англия в категория до 75 килограма.

Даниел Динев ще направи своя дебют за веригата на 30 май в категория над 95 килограма по правилата KWU Full Contact. Сред постиженията му са трето място на световно първенство (2023 година), европейски вицешампион (2024 година), двукратен победител на Световна купа (2024 и 2025 година), първо място на Европейска купа през 2025 година и 14-кратен шампион на България в тежка категория. Негов опонент ще бъде от Румъния.

Иржи Прохазка стана баща няколко дни след UFC 327

