Де Дзерби: Играчите на Брайтън са ми като деца, но утре искам да спечелим

Роберто Де Дзерби ще се опита да постигне първата си победа като мениджър на Тотнъм утре. Парадоксът за него е, че това може да се случи срещу бившия му клуб Брайтън. Италианецът говори за това колко много обича бившите си играчи, които усеща като свои деца, но въпреки това се надява новият му тим да спечели и евентуално да се измъкне от зоната на изпадащите, където се намира в момента.

"Брайтън е специално място за мен, както и Марсилия. Магическо място. Играчите на Брайтън са ми като деца, защото имахме много близки взаимоотношения. Имам страхотни спомени, но искам утре да спечелим. Фабиан е страхотен треньор и се справя много добре. Обичам бившите си играчи.

Позитивен съм, готов съм да се боря. Вярвам, че ще запазим мястото си във Висшата лига. Вярвам в това, което казах миналата седмица. Не знам дали утре ще можем да спечелим, но се надявам, че ще успеем. Изключително важно е да спечелим, не само за класирането. Трябва да усетим отново колко е хубаво да спечелиш мач. Нямам съмнение в качеството на играчите.

За да бъдем силен отбор, се нуждаем от много лидери. Разбира се, Мадисън е различен. Той е топ играч с топката, но също така и като характер и манталитет. Не знам кога ще се завърне в игра. Не искам да го притискам твърде много, тъй като по този начин загубихме Кудус. Свикнал съм да чакам, докато играчите са напълно на разположение. По-добре е да загубя още един мач, отколкото да загубя още един играч", заяви италиенецът на днешната си пресконференция.

Де Дзерби потвърди, че Гулиелмо Викарио остава извън строя, след като претърпя операция на херния по време на паузата за националните отбори. Родриго Бентанкур и Ив Бисума обаче са на разположение.

