  4. Никола Миротич с нова контузия, ще бъде извън игра за неопределено време

Никола Миротич с нова контузия, ще бъде извън игра за неопределено време

  • 17 апр 2026 | 17:17
Никола Миротич с нова контузия, ще бъде извън игра за неопределено време

Една от звездите на Монако Никола Миротич получи контузия в прасеца и ще бъде извън терените за неопределен период от време, съобщиха официално от клуба от Княжеството.

Това е пореден удар за монегаските и самия Никола Миротич, свързан с травма.

Миротич ще пропусне мача от 38-ия кръг срещу Апоел Тел Авив, който ще определи крайното класиране на Монако в редовния сезон.

Предвид неясния срок за завръщането му, възможно е 35-годишното тежко крило да пропусне и плей-ин турнира.

Миротич наскоро се възстанови от контузия на плантарната фасция, която получи в края на февруари. Ветеранът пропусна пет мача заради нея.

В неделя Миротич взе участие в мач от френското първенство, като записа 24 минути, 13 точки и 4 борби. Въпреки усилията му, Монако загуби с 81:104 от Бурж.

През този сезон роденият в Черна гора баскетболист с испански паспорт има средни показатели от 11.0 точки, 4.3 борби, 1.4 асистенции и коефициент на полезно действие 12.7 в 31 мача от Евролигата.

Снимки: Imago

