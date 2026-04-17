Две ключови правила в ММА може да бъдат променени това лято

Предстоящата конференция на Асоциацията на боксовите комисии (ABC) това лято има няколко точки в дневния си ред, които могат да доведат до значителни промени в смесените бойни изкуства. Годишната конференция на ABC за 2026 г. ще се проведе от 3 до 5 август в "Caribe Royal" в Орландо. Въпреки че през трите дни ще бъдат обсъждани множество теми, може би най-значимите са потенциалните промени в Унифицираните правила на ММА.

Анди Фостър, изпълнителен директор на Атлетическата комисия на щата Калифорния и член на комисията по правилата и регулациите на ABC, потвърди пред www.mmajunkie.com, че се обсъждат две основни промени, които се очаква да бъдат подложени на гласуване.

Първата потенциална промяна засяга изясняването на правилото за „повръщане“. В сегашния си вид правилото гласи, че боец трябва да бъде дисквалифициран, ако повърне по време на рунд. Инцидент от UFC 326 през март обаче повдигна въпроси относно неговото тълкуване. Тогава Шао Лонг нанесе удар в слабините на бившия шампион на UFC Коди Гарбранд, което предизвика повръщане, но след като реферът Хърб Дийн беше обявил таймаут. На Гарбранд беше позволено да продължи. Хърб Дийн коментира, че без допълнителен контекст в правилника, правилото е твърде неясно. По-конкретна формулировка би могла да разграничи повръщане в резултат на непозволен удар (или между рундовете поради преумора) от такова, причинено от позволен удар по време на активна игра.

Втората промяна може да има още по-често приложение. ABC планира да преразгледа употребата на термините „умишлен“ и „неумишлен“ при отсъждането на нарушения от страна на реферите. Според настоящите правила, ако реферът прецени, че боец умишлено е извършил нарушение, което прави съперника му неспособен да продължи, резултатът е дисквалификация. Ако нарушението е неумишлено, мачът се обявява за несъстоял се (no contest).

Според Фостър и Дийн, премахването на тези задължителни категории би освободило реферите от невъзможната задача да „четат мисли“. Вместо да се разчита на разделението „умишлено“ срещу „неумишлено“, реферите ще могат да използват своята преценка според конкретната ситуация. Това ще им даде възможност да отсъдят дисквалификация, несъстоял се мач или, ако по-голямата част от рундовете са приключили, да се стигне до съдийско решение (със или без отнемане на точка). Тази промяна би могла да противодейства и на ситуации, в които боец преувеличава ефекта от нарушение, за да предизвика дисквалификация на опонента си. Ако тези две промени в Унифицираните правила на ММА бъдат приети, комисиите, членуващи в ABC, ще започнат да ги прилагат през следващите месеци. Нищо обаче няма да бъде окончателно, докато не бъде гласувано на годишната конференция.

Промените в правилата са само една от многото теми, които ще бъдат обсъждани, когато ръководителите и членовете на комисиите се срещнат в Орландо. В дневния ред са включени още лекции от гост-говорители, медицински презентации, доклади на комитети и други.