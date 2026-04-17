Арман Царукян и Раян Гарсия са в конфликт заради неизплатен облог

Раян Гарсия признава, че е отказал да плати загубен бас на Арман Царукян, като вместо това му предлага двубой. По-рано този месец Царукян и Гарсия се забавляваха по време на стрийм на Гарсия в Kick, когато Царукян се обзаложи с боксовата звезда на 40 000 долара, че той не може да свали на земята човек от екипа на Царукян с удар в тялото. След като неохотно се съгласи, Гарсия не успя да повали съотборника на Царукян, като се отказа само след няколко опита.

Сега обаче Царукян твърди, че Гарсия не спазва облога. В четвъртък, в канала на Адам Зубайраев в YouTube, Царукян заяви, че макар Гарсия да се е държал така, сякаш ще плати залога, все още не го е направил.

„Той не е платил“, каза Царукян. „Сега с Хамзат ще отидем да говорим с Райън Гарсия – 40 000 долара... Не, не плати. Имаше много приказки. „Сега ще ги преброим и ще ги донесем“ Преброиха ги и така и не ги донесоха. „Ще ги изпратим по сметката ти“ ...“ „Той каза: „Давам ти мъжката си дума, ще ти ги изпратя“ Минаха пет дни, а той дори не е писал, за да поиска номер на карта.“

Тъй като никога не си мълчи, Гарсия отговори в социалните мрежи чрез поредица от изтрити впоследствие публикации, като първо отказа да плати на Царукян, а след това предложи да се боксират.

„Арман и неговият екип, можем просто да организираме сбиване с когото и да е от вашия отбор, без удари в тялото, просто бой. Не за 40 000 долара, а за колкото и да е. Няма да ви платя нищо, просто да се бием. Ако някой от вас спечели, ще ви дам 100 000 долара“

„Раян Гарсия срещу Арман. 100 000 долара, ако оцелее 8 рунда. Даваме му парите на живо в стрийма. Времето тече.“

В резултат на признанието си, че не е спазил облога, Гарсия беше подложен на критики от няколко души в социалните мрежи. Калифорниецът също публикува отговори на тези твърдения, като посочи и причината си да се откаже от залога: почувствал се е измамен от Царукян.

„Първо, не ме интересува какво говорят ММА феновете за „истински бой“. Има причина ММА бойците да не могат да се боксират, защото е ТРУДНО да използваш само ръцете си. Не се опитвам да се уча на хватки и търкаляне по пода с часове, но вие си знаете Всъщност ме измамиха. Никой не спомена, че приятелят му е професионален боец. Това само по себе си е подвеждащо. Така че, отново, можете да заемате страни, но аз не съм човек, когото могат да разиграват.“

Изглежда, че Царукян най-вероятно ще остане без 40 000 долара, но той предложи нов облог между двете бойни звезди.