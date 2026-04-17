A1 Motor Park ще бъде домакин на първия мото Track Weekend в България

A1 Motor Park – най-новото моторспорт трасе на Балканите – кани мотористи с различно ниво на подготовка на 25 и 26 април.

Събитието – Lara Racing Trackdays – ще се проведе в двудневен формат и включва свободни сесии на пистата, както и състезателни елементи. Още от първия ден участниците ще карат редом с международни и регионални пилоти, сред които австриецът Ян Мур и българските състезатели Иван Костадинов и Ники Петров.

В неделя програмата включва Superpole формат, при който всеки пилот прави индивидуални бързи обиколки, а класирането се определя от най-доброто му време.

Освен пистовата част, организаторите предвиждат и съпътстваща програма в падока, включваща стънт шоу, професионално фото заснемане и вечерно DJ парти за участници и екипи.

Таксата за участие е 320 евро за целия уикенд и включва времеизмерване, достъп до падока и подсигурено място в боксовете. Предвиден е и награден фонд, включващ безплатни пистови дни, ваучери за екипировка и състезателни гуми.

Регистрации и допълнителна информация: +359 882 323232 или trackday@a1motorpark.com

Съоръжението носи името на А1 – най-голямата технологична и телекомуникационна компания у нас, генерален спонсор на пистата. Това партньорство е логично продължение на дългогодишния ангажимент на А1 към развитието на българския спорт и предлагането на качествено спортно съдържание чрез каналите MAX Sport.

