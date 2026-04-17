  • 17 апр 2026 | 13:43
ЛеБрон Джеймс очаква с нетърпение да играе със сина си Брони в плейофите на НБА

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс очаква с нетърпение плейофите в НБА, в които за пръв път ще играе заедно със сина си Брони.

41-годишният ветеран ще изравни рекорда за най-много плейофни участия на Карл Малоун и Джон Стоктън, които имат по 19, но по-специалното за него е, че ще може да го направи със своя син, който също е част от състава на "Езерняците".

"Да бъда на терена с него е най-доброто нещо, което се е случвало в кариерата ми, над всичко друго, което съм постигнал. Така че фактът, че той се постави в позиция, в която да бъде повикан за мач от плейофите, е невероятно, особено с оглед на обстоятелствата през последните няколко години. Той си го спечели, заслужава го и ще бъде готов", заяви ЛеБрон Джеймс, цитиран от ESPN.

Младият гард на "Езерняците", за когото това е втори сезон в НБА, заслужи място в ротацията на старши треньора Джей Джей Редик към края на редовната кампания след контузиите на Лука Дончич и Остин Рийвс. В последните шест двубоя на тима Брони Джеймс записа средни показатели от 7,2 точки, 1,8 асистенции и 1,0 борба за 17,8 минути на мач.

ЛеБрон служи за пример на 21-годишния си син, след като в 19 от 23-те си сезона в Лигата достигна плейофите, спечелвайки четири титли - два пъти с Маями Хийт и по веднъж с Кливланд Кавалиърс и ЛА Лейкърс.

"Това беше целта ми. Мечтата ми е да играя в плейофите. Не можах да играя през март, така че това вече е по-голяма сцена, а аз съм напълно развълнуван да изляза там със съотборниците си", каза синът на четирикратния носител на приза за Най-полезен играч в НБА.

В първия кръг на плейофите в Западната конференция, който започва в събота, калифорнийският тим ще се изправи срещу Хюстън Рокетс, воден от друг опитен играч в лицето на Кевин Дюрант.

Снимки: Gettyimages

