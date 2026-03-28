Момент за историята с ЛеБрон и сина му при победа на Лейкърс

Суперзвездата ЛеБрон Джеймс и неговият син Брони Джеймс участваха в специален момент при победата на Лос Анджелис Лейкърс над Бруклин със 116:99 като домакин в среща от редовния сезон на НБА. Двамата играчи на Лейкърс сътвориха първата асистенция между баща и син в историята на НБА. ЛеБрон подаде към Брони, който реализира тройка във втората четвърт на двубоя. ЛеБрон и Брони Джеймс са първите баща и син, играли заедно в НБА, а също така в един отбор.

„Това определено беше страхотен момент за нас и за семейството“, каза ЛеБрон Джеймс и добави: „Не приемам това за даденост, просто се наслаждавам на момента.“

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Лука Дончич реализира 41 точки за успеха на тима от Лос Анджелис, а Остин Рийвс добави 15 от своите 26 точки в последната част. “Езерняците” нанесоха десета поредна загуба на гостите от Нетс. Дончич овладя и 8 борби. Словенецът вкарва поне 30 точки в рекордните в кариерата си 12 поредни мача за Лейкърс, които спечелиха за 11-и път в последните си 12 срещи.

LEBRON ASSIST TO BRONNY 🔥



FIRST FATHER-AND-SON ASSIST IN NBA HISTORY 🙌 pic.twitter.com/awKkQpPkGk — Bleacher Report (@BleacherReport) March 28, 2026

Макс Струс записа 29 точки, включително 8 тройки и 8 борби, а Джарет Алън се включи с 18 точки и 10 борби при завръщането си след контузия на дясното коляно за успеха на Кливланд със 149:128 като домакин на Маями. Кавалиърс изравниха рекорда си по реализирани точки в редовното време. Еван Мобли се отчете с 23 точки и 10 борби за победата, а Джеймс Хардън завърши със 17 точки и 14 асистенции - най-доброто му постижение от пристигането от Лос Анджелис Клипърс. Победата беше пета в последните шест мача за Кливланд.

Резултати от НБА

Кауай Ленард се разписа при оставащи 0.4 секунди, за да донесе победата на Клипърс над домакина Индиана Пейсърс със 114:113. Дариъс Гарланд реализира 30 точки, а Ленард вкара общо 28 за състава от Лос Анджелис, който изоставаше с 24 точки, преди да стигне до четвъртия си пореден успех.

Никола Йокич завърши с 33 точки, 15 борби и 12 асистенции, а Камерън Джонсън вкара тройка в последната минута за победата на Денвър като домакин на Юта със 135:129 в друг двубой от НБА. Джамал Мъри допринесе с 31 точки, включително 6 в заключителните 1:15 минути, а направи и 14 асистенции, за да помогне за петия пореден успех на Нъгетс. За Джаз загубата беше осма в последните им девет срещи.

Бостън се наложи над Атланта със 109:102 като домакин след 36 точки и 7 борби на Пейтън Причард. Така Селтикс прекъснаха серията от три победи на гостите от Атланта. Джейсън Тейтъм се включи с 26 точки, 12 борби и 5 асистенции за Бостън, в чийто състав не бе Джейлън Браун.

Шей Гилджъс-Алекзандър се отчете с 25 точки за Оклахома Сити, който се възползва от серия от 22:0 през второто полувреме, за да победи гостуващия Чикаго със 131:113. Тъндър спечелиха за 13-и път в предишните си 14 двубоя, а 21 точки за успеха над Булс вкара Кейсън Уолъс.

Скоти Барнс се отличи с 23 точки и 12 асистенции за домакинската победа на Торонто над Ню Орлиънс със 119:106, Далас се наложи при гостуването си на Портланд със 100:93, Кевин Дюрант реализира 25 точки и 10 асистенции за победата на Хюстън със 119:109 като гост на Мемфис, а Голдън Стейт надделя над Вашингтон със 131:126 като домакин след 28 точки на Кристапс Порзингис.

