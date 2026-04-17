Мераб Двалишвили: Арман Царукян не е сериозна заплаха за Илия Топурия

  • 17 апр 2026 | 13:32
Според Мераб Двалишвили, Арман Царукян няма шансове срещу шампиона на UFC в лека категория Илия Топурия. Царукян (23-3 MMA, 10-2 UFC) беше пренебрегнат в битката за титлата, а от UFC решиха да изправи един срещу друг Джъстин Гейджи и Пади Пимблет за временния пояс на UFC 324, като победителят трябваше да се изправи срещу Топурия (17-0 MMA, 9-0 UFC).

Гейджи (27-5 MMA, 10-5 UFC) победи Пимблет и сега ще се бие с Топурия в мач за обединяване на титлите, който ще бъде главното събитие на UFC Свобода 250 на 14 юни в Белия дом, Вашингтон. Мнозина смятат Царукян за най-голямата заплаха за Топурия в категория до 70 кг, но Двалишвили вярва, че Топурия просто би добавил още един нокаут към статистиката си.

„Уважавам и Арман Царукян. Той е страхотен атлет, страхотен боец“, заяви Двалишвили пред Деметриъс Джонсън. „Но тъй като Илия е шампионът в тази категория, дори и Арман да се бие с него, стилът на Илия е непреодолим за Царукан. Не можеш да свалиш Илия на земята. Дори няма смисъл да се бориш с него. Тогава на Арман ще му се наложи да се боксира с Илия, а тогава Илия ще нокаутира Арман Царукян“

Топурия е в впечатляваща серия от нокаути, след като елиминира Александър Волкановски, Макс Холоуей и Чарлс Оливейра. Той е считан за голям фаворит да запази пояса си срещу Гейджи.

