Българският рефер Драгомир Драганов с две назначения в кипърското първенство

Българският международен футболен съдия Драгомир Драганов получи две назначения за мачове от кипърското първенство, които ще се играят в предстоящия уикенд. Драганов е част от група от четирима чуждестранни арбитри, които са поканени за решаващите кръгове в първенството на Кипър.

Варненецът ще бъде отговарящ за системата за видеоповторения (ВАР) най-напред на срещата от шампионския плейоф, която е и дерби на град Лимасол между Аполон и Арис. Главен съдия на срещата ще бъде Пейман Симани от Финландия. Срещата ще се състои в събота (18-и април) от 19:00 часа на стадион "Алфамега" в Лимасол.



В неделя, 19-и април, е втората среща, която е поверена на Драганов и там той отново ще отговоря за системата ВАР. Това е дербито за оцеляване в елитната дивизия между Олимпиакос (Никозия) и Акритас (Хлорака)