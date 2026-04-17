Спас Делев с награда за №1 на кръга след силните си изяви с екипа на Локомотив (София)
  • 17 апр 2026 | 12:56
Българският рефер Драгомир Драганов с две назначения в кипърското първенство

Българският международен футболен съдия Драгомир Драганов получи две назначения за мачове от кипърското първенство, които ще се играят в предстоящия уикенд. Драганов е част от група от четирима чуждестранни арбитри, които са поканени за решаващите кръгове в първенството на Кипър.

Варненецът ще бъде отговарящ за системата за видеоповторения (ВАР) най-напред на срещата от шампионския плейоф, която е и дерби на град Лимасол между Аполон и Арис. Главен съдия на срещата ще бъде Пейман Симани от Финландия. Срещата ще се състои  в събота (18-и април) от 19:00 часа на стадион "Алфамега" в Лимасол.

В неделя, 19-и април, е втората среща, която е поверена на Драганов и там той отново ще отговоря за системата ВАР. Това е дербито за оцеляване в елитната дивизия между Олимпиакос (Никозия) и Акритас (Хлорака)

Емил Кременлиев: Титлата вече е в ръцете на Левски

  • 17 апр 2026 | 08:59
  • 1962
  • 5
Бандаловски: Вкараха Божинката в ареста в Сърбия

  • 17 апр 2026 | 07:30
  • 11146
  • 8
Валентин Валентинов: Играхме на износен мокет, поздравления за противника

  • 17 апр 2026 | 07:19
  • 1592
  • 4
Десислав Дяков: Съдийска грешка съсипа старанието на момчетата

  • 17 апр 2026 | 07:12
  • 1299
  • 3
Юли Петков: Момчетата са доста разстроени

  • 16 апр 2026 | 21:52
  • 2125
  • 8
Нтумба: Искахме да завършим в топ 8

  • 16 апр 2026 | 21:52
  • 1752
  • 3
Награждават Спас Делев за футболист №1

  • 17 апр 2026 | 12:46
  • 1071
  • 4
ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

  • 17 апр 2026 | 11:06
  • 19585
  • 42
Очаквайте на живо! Жребият за плейофите на efbet Лига

  • 17 апр 2026 | 12:29
  • 5465
  • 4
Кой ще е съперникът на Везенков и компания в плейофите - ето всички възможни варианти

  • 17 апр 2026 | 12:22
  • 1858
  • 0
Нови четири срещи във Втора лига днес

  • 17 апр 2026 | 13:00
  • 26078
  • 18
Големи въпросителни на финалната права от редовния сезон на Евролигата

  • 17 апр 2026 | 11:24
  • 1938
  • 0