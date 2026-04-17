Гол на бивш защитник на ЦСКА не помогна на Санкт Паули да спре негативната серия

Санкт Паули и Кьолн откриха 30-ия кръг в Бундеслигата с равенство - 1:1. За домакините се разписа бившият защитник на ЦСКА Карол Метс в 69-ата минута, но малко преди изтичането на редовното време Джан-Лука Валдшмит се разписа от дузпа и донесе ценната точка на "козлите".

Това беше шести пореден мач без победа за Санкт Паули и отборът заема 16-о място в класирането с 26 точки. След "пиратите" са само Волфсбурги Хайденхайм. Кьолн се изкачи на 12-та позиция с 31 точки, колкото има и Хамбургер ШФ.

Домакините имаха надмощие до почивката, докато Кьолн действаше много прибрано и разчиташе на епизодични контраатаки. Двете най-чисти положения за Санкт Паули през първите 45 минути пропусна централният нападател Андреас Унтонджи.

Натискът на "пиратите" даде резултат чак в средата на втората част. След изпълнението на корнер, топката беше пратена към далечната греда, а Хауке Ваал я върна около точката на дузпата и връхлитащият Метс я заби в мрежата с първия си гол през сезона.

Естонският национал обаче се превърна от герой в грешник за Санкт Паули. В 83-тата минута той извърши нарушение в наказателното поле срещу Якуб Камински и след намесата на ВАР реферът Матиас Йоленбек отсъди дузпа в полза на Кьолн. Зад топката застана Валдмшит, който донесе равенството на Кьолн.

Снимки: Gettyimages