Арда Туран: Действахме перфектно тактически

Наставникът на Шахтьор (Донецк) Арда Туран класира тима на полуфинал в Лигата на конференциите. Бившият турски национал похвали своя отбор, но отдаде дължимото и на съперника АЗ Алкмаар.

“Искремо уважавам АЗ Алкмаар. Мачът беше много емоционален. Мисля, че тактически действахме много правилно. Срещу такъв съперник не е лесно, защото постоянно те пресират”, коментира Арда Туран.

На полуфиналите Шахтьор ще играе срещу Кристъл Палас.

“Не можеш да си избираш съперник на полуфинал. Кристъл Палас е отбор от Премиър лийг с огромен потенциал. Когато играех в Атлетико Мадрид, играхме с Ювентус в груповата фаза, с Милан на осминафинал, с Барселона на четвъртфинал, с Челси наполуфинал и с Реал Мадрид на финал”, припомни си Арда Туран.

Снимки: Imago