Италия е без полуфиналист в евротурнирите за първи път от 7 години

С отпадането на Болоня в Лига Европа и Фиорентина в Лигата на конференциите Италия остана без представител в евротурнирите. По този начин Серия “А” няма да има представител на полуфиналите за първи път от сезон 2018/19. Тогава обаче континенталните надпревари бяха две, а Лигата на конференциите не съществуваше.

В Шампионската лига от италианските клубове най-далеч стигна Аталанта. Тимът от Бергамо беше елиминиран на осминафиналите от Байерн (Мюнхен) с общ резултат 10:2.

През настоящия сезон най-много полуфиналисти в евротурнирите има Англия - 4, Франция, Германия и Испания са с по два, а Украйна и Португалия ще имат по един представител в следващата фаза.

Предвид жребия, Англия със сигурност ще излъчи единия финалист в Лига Европа, защото Астън Вила и Нотингам Форест ще се срещнат помежду си.

Снимки: Imago

