Меси стана собственик на испански клуб

Аржентинската звезда Лионел Меси стана собственик на третодизивизионния испански клуб Корнея.

От клуба съобщиха, че 38-годишният Меси, който има рекордните в историята осем отличия "Златна топка", е придобил 100 процента от акциите.

🚨 ¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo propietario de la #UECornellà 🙌



Решението на Меси да закупи каталунския клуб сближава допълнително Корнея и Барселона - мястото, на което Меси постигна най-големите успехи в кариерата си.

Отборът на Корнея е основан през 1951 година, но цялото му съществуване е преминало в долните нива на испанския футбол. Най-високо тимът достига през сезон 2013/14, когато играе в Ла Лига 2. От тима са излезли играчи като Жорди Алба, Жерард Мартин и Давид Рая.