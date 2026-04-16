Меси стана собственик на испански клуб

Аржентинската звезда Лионел Меси стана собственик на третодизивизионния испански клуб Корнея.
От клуба съобщиха, че 38-годишният Меси, който има рекордните в историята осем отличия "Златна топка", е придобил 100 процента от акциите.
Решението на Меси да закупи каталунския клуб сближава допълнително Корнея и Барселона - мястото, на което Меси постигна най-големите успехи в кариерата си.
Отборът на Корнея е основан през 1951 година, но цялото му съществуване е преминало в долните нива на испанския футбол. Най-високо тимът достига през сезон 2013/14, когато играе в Ла Лига 2. От тима са излезли играчи като Жорди Алба, Жерард Мартин и Давид Рая.