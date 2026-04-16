Арангелов: Беше мач на надлъгване

Старши треньорът на Септември (София) Христо Арангелов говори след равенството на своя тим срещу Спартак (Варна). Двата отбора не успяха да се победят в Драгалевци и завършиха 0:0.

Септември и Спартак (Варна) не успяха да се победят, но “соколите” са с едни гърди напред в битката за оцеляване

“С оглед развитието и ситуациите, които имахме, не сме доволни. Можехме да вземем трите точки. Имахме две много добри ситуации. Беше мач на надлъгване. И двата отбора са с голямо напрежение и с мисъл да не загуби.

Завършващият удар ни изневери. Имахме ситуации, които трябваше да реализираме, ще работим в тази насока.

Отборите, които гостуват от дъното на таблицата, се справят по-добре, отколкото, когато са домакини”, заяви Арангелов.