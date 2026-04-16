Български талант с първи трофей в Англия

17-годишният български талант Мартин Пейчев записа впечатляващ успех в своята кариера, след като спечели първи трофей с екипа на Уест Хам. Младите "чукове" надделяха с 3:2 над Блекбърн във финала за Купата на Висшата лига до 17 години в изключително оспорван двубой.

Пейчев се появи в игра в последните десет минути на срещата, когато напрежението на терена бе достигнало своя връх. Победното попадение за Уест Хам падна малко преди края на редовното време, а българският атакуващ халф имаше своя принос за успеха с активното си включване в заключителните минути.

Въпреки че основно се състезава за състава до 18 години на клуба, Пейчев продължава да прави силно впечатление с изявите си и да затвърждава репутацията си на един от най-перспективните млади футболисти. С този успех академията на Уест Хам записа историческо постижение, превръщайки се в първия клуб, който печели Купата на Висшата лига във възрастовите групи до 21, 18 и 17 години.