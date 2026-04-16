Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Българи зад граница
Български талант с първи трофей в Англия

  • 16 апр 2026 | 17:26
  780
  • 1

17-годишният български талант Мартин Пейчев записа впечатляващ успех в своята кариера, след като спечели първи трофей с екипа на Уест Хам. Младите "чукове" надделяха с 3:2 над Блекбърн във финала за Купата на Висшата лига до 17 години в изключително оспорван двубой.

Пейчев се появи в игра в последните десет минути на срещата, когато напрежението на терена бе достигнало своя връх. Победното попадение за Уест Хам падна малко преди края на редовното време, а българският атакуващ халф имаше своя принос за успеха с активното си включване в заключителните минути.

"Лигата на талантите" посети наш талант от академията на Уест Хам

Въпреки че основно се състезава за състава до 18 години на клуба, Пейчев продължава да прави силно впечатление с изявите си и да затвърждава репутацията си на един от най-перспективните млади футболисти. С този успех академията на Уест Хам записа историческо постижение, превръщайки се в първия клуб, който печели Купата на Висшата лига във възрастовите групи до 21, 18 и 17 години.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Мартин Минчев остава под въпрос в трети пореден мач на клубния си тим

  • 15 апр 2026 | 16:08
  • 893
  • 0
Подготвян трансфер може да даде шанс за изява на Андреев в Лех

  • 14 апр 2026 | 16:18
  • 1281
  • 0
Сезонът за Десподов приключи

  • 14 апр 2026 | 11:57
  • 26197
  • 20
Тонислав Йорданов не получи шанс при равенство на Кишварда

  • 13 апр 2026 | 23:27
  • 1101
  • 2
Вейле продължава с ремитата в отсъствието на Велков

  • 13 апр 2026 | 22:41
  • 938
  • 0
Здравко Димитров и компания се спасиха от загубата в добавеното време

  • 13 апр 2026 | 22:17
  • 1499
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 18563
  • 21
Бойко Борисов на новата "Армия": За 10-15 години сме направили стотици стадиони, зали и салони

  • 16 апр 2026 | 11:15
  • 59177
  • 341
Септември (София) 0:0 Спартак (Варна)

  • 16 апр 2026 | 18:09
  • 4977
  • 10
Кръгът във Втора лига започна, Вихрен поведе на Своге

  • 16 апр 2026 | 17:32
  • 7671
  • 5
11-те на Монтана и Славия

  • 16 апр 2026 | 18:21
  • 675
  • 0
Борисов за Левски: Някой им беше казал, че едва ли не аз им преча за нов стадион

  • 16 апр 2026 | 11:32
  • 17058
  • 52