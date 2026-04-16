  3. Куман не се съгласи с Лапорта: Преувеличано е да се говори за позор по адрес на съдийството

  • 16 апр 2026 | 17:10
Бившият треньор на Барселона Роналд Куман отговори на коментарите на президента на клуба Жоан Лапорта относно съдийството в мачовете срещу Атлетико Мадрид от четвъртфиналите в Шампионската лига. Специалистът не е съгласен с мнението на Лапорта относно претенциите на Лапорта.

Лапорта не издържа: Безсрамници, пускаме нова жалба

"Малко е преувеличено да се говори за позор по адрес на съдийството. Разбирам, че Лапорта може да мисли така, но той е страна по въпроса. Отвън не го виждам така", каза Куман, който сега е треньор на националния отбор на Нидерландия. Испанският шампион загуби с общ резултат 2:3 срещу Атлетико на четвъртфиналите в Шампионската лига. След реванша испанската столица Лапорта заяви: "Това, което ни направиха вчера, е неприемливо. Непоносимо е, позор е." От Барса ще подадат жалба срещу съдийството на двубоите срещу "червено-белите".

