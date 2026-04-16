Карина Константинова и Келтерн се класираха за финала в Германия

Националката Карина Константинова и тимът на Келтерн се класираха за финалния плейоф в първенството на Германия по баскетбол за жени. Защитаващият титлата си отбор на Келтерн се наложи с 54:51 като гост на Алба Берлин в третия мач от полуфиналната серия и спечели с 3-0 победи.

Константинова допринесе за успеха с 4 точки, 3 борби и 3 асистенции за 31 минути на терена.

Воденият от помощник-треньора на женския национален тим на България Матеа Тавич Келтерн ще се изправи в битка за титлата срещу победителя от двойката Синтайникс Вайсенфелс - Марбург.

Баскетболистките на Барбург водят с 2-1 победи.