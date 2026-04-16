Капитанът на Борусия (Мьонхенгладбах) ще запази лентата си въпреки протестите на феновете

Роко Райц ще остане капитан на Борусия Мьонхенгладбах до края на сезона, въпреки протестите на феновете на тима във връзка с предстоящия му трансфер в РБ Лайпциг. „Роко беше избран преди началото на сезона, от отбора. Той е добър капитан и дава пример не само на терена. Роко ще продължи да прави това в оставащите пет мача“, заяви старши треньорът Еуген Полански пред германския вестник „Билд“.
Феновете на Борусия Мьонхенгладбах критикуват остро Райц заради трансфера му през лятото в РБ Лайпциг, който не се приема добре от привържениците на по-традиционните местни клубове заради бизнес модела, подкрепен от компанията Ред Бул. По време на мача на Борусия в Лайпциг миналата седмица гостуващи запалянковци носеха критични транспаранти, един от които гласеше: „Някой, който иска това, никога не трябва да бъде наш капитан“. Полански коментира още, че клубът и Роко Райц трябва да приемат, че феновете имат право да изразяват критики, но също така настоя, че „ние не правим капитанството зависимо от подобни транспаранти“.
