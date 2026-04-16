9.5% увеличение на наградния фонд на "Ролан Гарос"

  • 16 апр 2026 | 14:15
Наградният фонд на тазгодишното Открито първенство на Франция по тенис ще бъде увеличен с 9,5%, с което ще достигне 61,7 милиона евро, съобщиха организаторите.

Увеличението от 5,4 милиона евро в сравнение с 2025-а продължава стабилния ръст на приходите на играчите на турнирите от Големия шлем на клей. През последните години организаторите се фокусираха върху увеличаване на наградния фонд във всички кръгове, не само за шампионите, но и за играчите, елиминирани в ранните етапи, на фона на нарастващите призиви в спорта за по-справедливо разпределение на средствата.

Турнирът в Париж осигурява равни наградни фондове за мъже и жени.

Увеличението на наградния фонд идва на фона на нарастващия натиск от страна на играчите за по-голям дял от приходите, като в целия спорт продължават дискусии с участието на ръководни органи и организатори на турнири. Въпреки последното увеличение, се очаква "Ролан Гарос" да остане зад останалите три турнира от Големия шлем по общ награден фонд.

Откритото първенство на САЩ предложи най-големия награден фонд от турнирите от Големия шлем миналата година с 90 милиона долара, докато "Уимбълдън" изплати 53,5 милиона паунда (72,40 милиона долара). Откритото първенство на Австралия предложи рекордните 111,5 милиона австралийски долара (79,92 милиона долара) награден фонд тази година, пише агенция Ройтерс.

