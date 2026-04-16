Емери: Болоня се защитава с постоянни атаки, уважавам играта им

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери очаква отборът му да бъде напълно концентриран за реванша срещу италианския Болоня от четвъртфиналите на Лига Европа тази вечер, но заяви, че противникът трябва да бъде уважаван. Бирмингамци спечелиха първия мач с 3:1 като гост, благодарение на два гола от нападателя Оли Уоткинс и един на защитника Езри Конса. Тимът играе на четвъртфиналите в евротурнирите за трета поредна година, а в първенството заема четвъртата позиция, която дава право на участие в Шампионската лига през следващия сезон.

„Те заслужават уважение. Когато играха срещу Рома (в осминафиналите), може би изглеждаше, че Рома е фаворит, но те успяха да ги надиграят. Начинът, по който се съревновават, по който се борят във всичките си мачове, заслужава уважение. Аз съм треньор със собствения си опит, а трябва да анализираме всичко преди реванша“, заяви Емери, цитиран от клубния уебсайт. „Трябва да се адаптираме, защото те играят много агресивно, влизат в единоборства и атакуват. Те се защитават с постоянни атаки - аз уважавам и оценявам представянето им. Имаме много добър отбор, със силна индивидуална и колективна структура, борим се, представяме се на ниво и стигаме до добри резултати“, обясни наставникът на Вила.

Испанският специалист призова тима си за пълна концентрация преди сблъсъка, въпреки преднината от два гола. „Ще започнем мача от първата минута със стопроцентова концентрация“, каза Емери.

Победителят от двубоя между Астън Вила и Болоня ще се изправи срещу Нотингам Форест или Порто в полуфиналната фаза.