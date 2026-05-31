Янаки Милев загуби финала на двойки в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис" Янаки Милев стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на клей в Градо (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

22-годишният българин и Лучо Рати (Аржентина), поставени под №2 в схемата, отстъпиха драматично във финала с 6:4, 4:6, 9:11 от водачите в схемата Оскар Брьострьом Поулсен (Дания) и Никола Славич (Швеция). Срещата продължи час и 43 минути.

Милев и Рати наваксаха пасив от 5:9 до 9:9 в шампионския тайбрек, но загубиха следващите две точки и допуснаха поражение.

Така Янаки Милев има пет втори места на двойки през тази година сезон във веригата на Международната федерация по тенис ITF. Българинът има общо пет трофея на двойки, като последният е спечелен в Сарагоса през октомври.

