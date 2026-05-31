Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Италиански радости в края на първата седмица на “Ролан Гарос”

Италиански радости в края на първата седмица на “Ролан Гарос”

  • 31 май 2026 | 01:01
  • 106
  • 0
Италиански радости в края на първата седмица на “Ролан Гарос”

Италианците Матео Беретини и Фабио Коболи се класираха за четвъртия кръг на турнира от Големия шлем "Ролан Гарос".

Една голяма изненада в Ден 7 на "Ролан Гарос" - вижте какво стана в края на първата седмица в Париж
Една голяма изненада в Ден 7 на "Ролан Гарос" - вижте какво стана в края на първата седмица в Париж

Беретини имаше нужда от пет сета и 5 часа и 15 минути игра, за да надделее срещу аржентинеца Франсиско Комесана със 7:6 (3), 5:7, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (13). Италианецът спечели след изключително оспорван финален тайбрек с 15:13, като това бе и най-дългият мач в кариерата му. Той спаси и мачбол за аржентинеца при 8:9 в супер тайбрека. Досега Беретини бе играл най-дълго при загубата от Анди Мъри на Откритото първенство на Австралия, когато срещата продължи 4 часа и 49 минути. На осминафиланите Матео Беретини ще срещне аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, който се наложи драматично срещу испанеца Мартин Ландалусе след 6:4, 6:7 (7), 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (8) в мач, който премина границата от шест часа.

Флавио Коболи много по-лесно си проби път до най-добрите 16 в турнира, като спечели чиста победа срещу американеца Лърнър Тиен - 6:2, 6:2, 6:3. Мачът продължи по-малко от два часа. Коболи ще играе за място в Топ 8 срещу американеца Закари Свайда, който победи аржентинеца Франсиско Серундоло също в петсетов мач - 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3.

Към осминафиналите продължи и чилиецът Алехандро Табило, който елиминира новия френски любимец Моиз Куаме с 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (9). в следващата фаза Табило чака победителя от двубоя между канадеца Феликс Оже-Алиасим и Брендън Накашима от САЩ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Една голяма изненада в Ден 7 на "Ролан Гарос" - вижте какво стана в края на първата седмица в Париж

Една голяма изненада в Ден 7 на "Ролан Гарос" - вижте какво стана в края на първата седмица в Париж

  • 31 май 2026 | 01:43
  • 10947
  • 4
Арина Сабаленка с лесна победа над Дария Касаткина

Арина Сабаленка с лесна победа над Дария Касаткина

  • 30 май 2026 | 20:25
  • 726
  • 2
Александър Василев загуби финала на двойки на тенис турнира в Куршумлийска баня

Александър Василев загуби финала на двойки на тенис турнира в Куршумлийска баня

  • 30 май 2026 | 20:19
  • 932
  • 0
Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на турнир в Турция

Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на турнир в Турция

  • 30 май 2026 | 15:13
  • 558
  • 0
Белинда Бенчич ще играе 1/4-финал на "Ролан Гарос" за първи път

Белинда Бенчич ще играе 1/4-финал на "Ролан Гарос" за първи път

  • 30 май 2026 | 10:54
  • 2719
  • 3
Каспер Рууд спаси два мачбола и обърна Томи Пол, Зверев също продължава напред

Каспер Рууд спаси два мачбола и обърна Томи Пол, Зверев също продължава напред

  • 30 май 2026 | 02:35
  • 4854
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

  • 30 май 2026 | 22:00
  • 69684
  • 465
Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

Отново всичко се реши в последните секунди, но този път радостта бе за Локомотив Пловдив

  • 30 май 2026 | 21:17
  • 23794
  • 7
Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

Луис Енрике: Арсенал игра много добре, но със страст постигнахме нещо велико

  • 30 май 2026 | 22:26
  • 6169
  • 11
Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

Артета: Гордея се с играчите ми, ситуацията срещу Мадуеке лесно можеше да е дузпа за нас

  • 30 май 2026 | 23:52
  • 5337
  • 24
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 29654
  • 77
За втора поредна година радостта е в Париж: Вижте всичко най-интересно около големия финал тук

За втора поредна година радостта е в Париж: Вижте всичко най-интересно около големия финал тук

  • 31 май 2026 | 00:58
  • 17759
  • 11