На Димитров ще му се наложи да играе квалификации в Рим

Григор Димитров ще трябва да премине през квалификациите на Мастърс турнира в Рим. Най-добрият български тенисист не получи „уайлд кард“ за основната схема на състезанието, което ще се проведе между 6 и 17 май. Решението бе обявено официално от президента на италианската тенис федерация Анджело Бинаги.

„Ще дадем „уайлд кард“ на Матия Белучи, Матео Беретини, Матео Арналди, Лука Нарди и Федерико Чина. Ако Белучи влезе директно в основна схема, покана ще има за Франческо Маестрели“, заяви Бинаги.