Димчо Ненов: Очаквам да видим 90 минути футбол

Утре Нефтохимик (Бургас) ще гостува на Локомотив II (Пловдив). Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Очаквам да видим 90 минути футбол на терена. Това се опитваме да научим тези млади играчи от двата отбора. Мач, в който би трябвало да има всичко – високо темпо, себераздаване, добри отигравания, голове, амбиция от футболистите на двата отбора. Ясно е, че ще се стремят към победата. Ще е хубаво да спечелим с добра игра“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, вече бивш треньор на бургазлии.