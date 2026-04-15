Двама българи в действие на първия ден от Европейското по джудо

Двама българи излизат в първия ден на Европейското първенство по джудо в Тбилиси, Грузия.

Габриела Димитрова ще има за съперничка Фатиона Касапи (Косово) на старта в категория до 52 килограма. По-рано тази година противничката ѝ стана трета на Европейската купа в София, а Димитрова триумфира в категорията.

През март пък Димитров именно в Тбилиси взе първия си медал от Големия шлем - бронз.

При мъжете на татамито ще излезе Боян Йотов срещу 18-годишния Абдулдах Парчиев (Русия) в категория до 66 кг.

Руснакът е световен вицешампион при юношите от 2024-а, а през февруари взе бронз на Големия шлем в Ташкент.

Йотов е с три години по-голям от своя съперник и с 13 места по-нагоре в световната ранглиста - на 31-а поцизия. През февруари той стана втори на Европейската купа в София.

Срещите започват в четвъртък от 11:30 часа.

На шампионата България ще участва с 13 състезатели.