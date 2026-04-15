  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Обявиха носителите на отличието „Млад треньор на 2025 година“ в художествената гимнастика

Обявиха носителите на отличието „Млад треньор на 2025 година“ в художествената гимнастика

  • 15 апр 2026 | 19:54
Обявиха носителите на отличието „Млад треньор на 2025 година" в художествената гимнастика

Треньорската комисия към Българска федерация художествена гимнастика официално обяви носителите на отличието „Млад треньор на 2025 година“ - признание, което поставя във фокус новото поколение специалисти в един от най-успешните български спортове.

След задълбочено разглеждане, обсъждане и оценка на постъпилите номинации, членовете на ТК на БФХГ определиха за носители на наградата Йоанна Ангелова (СКХГ Левски-Триадица) и Цветелина Арсенова (СКХГ Нюанс).

Цветелина Арсенова започва своя път в художествената гимнастика едва на 5-годишна възраст в СК Левски Илиана. Състезателната ѝ кариера продължава 15 години, като още на 13 влиза в националния отбор девойки. След това поема по пътя на треньорството, завършвайки бакалавърска и магистърска степен в НСА „Васил Левски“ със специалност „Спорт за високи постижения“.

От 2022 година е част от СКХГ Нюанс НСА, където преминава от помощник-треньор до треньор. Отличава се с амбиция, последователност и желание за развитие. Притежава способността да извлича максимума от своите състезателки - качество, което е в основата на успешната треньорска работа. 

Йоанна Ангелова е бивш състезател на КХГ Левски-Триадица и днес - треньор в същия клуб. По време на активната си кариера се отличава с упоритост, дисциплина и силна воля - качества, които пренася и в своята професионална реализация. Завършва специалност „Кинезитерапия“ в НСА „Васил Левски“ с отличен успех и продължава образованието си като магистър в „Спорт за високи постижения“. Паралелно с треньорската си дейност, поема и отговорности като секретар на държавни първенства. В работата си с гимнастичките демонстрира умение да предава знания, активно участва в подготовката на индивидуални състезателки и ансамбли и има принос за спечелени отличия.  

Отличието „Млад треньор на 2025 година“ носи със себе си изключително ценна възможност - включване в организационния комитет на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна (27-31 май 2026 г.).

"Тази възможност предоставя не само професионално развитие, но и шанс за изграждане на международни контакти, вдъхновение и мотивация за бъдещи успехи. С тази инициатива Българската федерация по художествена гимнастика за пореден път доказва своя ангажимент към развитието на младите специалисти и устойчивото бъдеще на спорта", написаха от БФХГ във Фейсбук.

