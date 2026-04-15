Перес преди реванша: Обрат? За това сме дошли в Мюнхен

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес увери, че няма място за никакво притеснение преди мача срещу Байерн (Мюнхен) тази вечер. Испанският гранд гостува на “червените” в реванш от четвъртфиналите в Шампионската лига, като изостава с 1:2 в общия резултат.

“Обрат? За това сме дошли тук", отговори Перес на журналистически въпрос в Мюнхен.



"Дали съм изнервен? От 25 години се занимавам с това и вече не се изнервям”, добави босът. По-рано той се срещна с тима на Алваро Арбелоа и му пожела успех.

Крайният победител в двойката ще играе на полуфиналите срещу Пари Сен Жермен.

