  Sportal.bg
  БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори след 21-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори след 21-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 6 апр 2026 | 22:05
  • 292
  • 0

Първа осмица:

Лудогорец - Септември 2:0
1:0 Преслав Стойков (16')
2:0 Виктор Илиев (52')

ЦСКА 1948 - Левски 0:4
0:1 Красен Крумов (7')
0:2 Красен Крумов (16')
0:3 Денислав Василев (41')
0:4 Томислав Петров (88')

Славия - Черно море 1:3
0:1 Росен Дамянов (1')
0:2 Боян Русинов (13')
1:2 Михаил Тенев (43')
1:3 Боян Русинов (59')

Ботев (Пд) - Локомотив (Пд) 2:1
0:1 Благой Полежански (55')
1:1 Кристиян Гергински (57')
2:1 Атанас Кирев (77')

Втора осмица:

Национал - ЦСКА 1:4
0:1 Деян Василев (2')
0:2 Стивън Матеев (47')
1:2 Валери Георгиев (65')
1:3 Георги Стефанов (73')
1:4 Георги Стефанов (80')

Пирин - Фратрия 4:0
1:0 Кирил Пецев (4')
2:0 Георги Каракостов (48')
3:0 Кирил Пецев (64')
4:0 Иван Стоилов (75')

Арда - Спартак (Плевен) 1:0
1:0 Веселин Попов (49')

Хебър - Етър 5:0
1:0 Атанас Арабаджиев (11')
2:0 Анастас Георгиев (41')
3:0 Цветан Шишков (67')
4:0 Анастас Георгиев (72')
5:0 Константин Асенов (76')

Ялово дебнене в подножието на Витоша

