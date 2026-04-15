Формула 1 отново на "големия" екран през 2027 година

  • 15 апр 2026 | 18:46
По-малко от година след премиерата на F1: The Movie стана ясно, че Формула 1 отново ще се завърне на „големия“ екран през 2027 година като част от сюжета на новия филм от поредицата „Бандата на Оушън“.

Действието ще се развива по време на Гран При на Монако през 1962 година, когато родителите на Дани Оушън (игран от Джордж Клуни в трите филма от поредицата) ще правят обир. Новината за филма беше обявена от актрисата Марго Роби в рийл, обявяващ заглавията, които влизат в плановете на Warner Bros. за 2027 година.

„Преди крака Дани Оушън дори да стъпи в Лас Вегас, двама гении го научиха на всичко, което знае – неговите родители. Ще ги видите в разцвета на силите им в нашия нов филм, как извършват епичен обир по време на Гран При на Монако през 1962 година“, каза Роби.

Снимки: Imago

