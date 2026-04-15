Гаут Гаут ще направи своя дебют в Диамантената лига в Осло

Тийнейджърската спринтова сензация Гаут Гаут ще направи своя дебют при мъжете в Диамантената лига, като ще се състезава в дисциплината 200 метра на турнира Bislett Games в Осло на 10 юни. След като постави исторически световен рекорд за младежи под 20 години на националния шампионат в неделя, 18-годишният атлет вече се подготвя за първия си пълен сезон в най-престижната световна верига в леката атлетика.

Сега той ще се надява да продължи добрата си форма и в Осло, където ще се изправи срещу конкуренти като Александър Огандо, Къртни Линдзи и олимпийския шампион Лециле Тебого. Това ще бъде първият от два потвърдени сблъсъка в Диамантената лига между Гаут и Тебого тази година, като двамата ще премерят сили и на Prefontaine Classic в Юджийн на 4 юли.

Съперник на Гаут Гаут: Рекордът му е лъжа и фалшификат

Надпреварата в Осло ще бъде първото участие на Гаут при мъжете на състезание от Диамантената лига, след като миналия сезон спечели първото си състезание във веригата в бягане на 200 метра за младежи до 23 години в Монако. Неговият сблъсък с Тебого ще бъде второто голямо състезание на 200 метра за мъже в Диамантената лига в рамките на няколко дни.

Във вторник организаторите на BAUHAUS-Galan в Стокхолм (7 юни) също потвърдиха участието на атлети от световна класа, начело с двукратния шампион на Диамантената лига Кенет Беднарек.

Сезон 2026 на Диамантената лига започва в Шанхай/Кецяо на 16 май и завършва с двудневния финал на сериите в Брюксел на 4-5 септември.