Съперник на Гаут Гаут: Рекордът му е лъжа и фалшификат

Американският атлет Ерин Браун остро разкритикува рекордното бягане на австралийската звезда Гаут Гаут, определяйки го като “лъжа и фалшификат“. Браун изрази недоволството си от сензационното време, постигнато от Гаут в Сидни в неделя, като използва две видеа в социалните мрежи, за да заяви, че резултатът не е трябвало да бъде признат.

В своя история в Инстаграм той публикува клип, показващ силен вятър в Олимпийския парк в Сидни, където 18-годишният атлет постави рекорда. Към видеото Brown добави надпис: “+1.7 вятър... а дървета и други неща се събарят“. По време на състезанието е отчетен силен, но позволен попътен вятър от 1.7 метра в секунда. С коментара си Браун намеква, че реалната сила на вятъра е била значително по-висока от официално измерената.

Американецът, който и преди е критикувал Гаут за това, че се състезава срещу “бели незнайници и слабаци“, разви тезата си в TikTok.

“Мислех, че наистина сме станали свидетели на нещо специално... милион души ми писаха, че Гаут Гаут е пробягал 19.6“, сподели Браун пред последователите си. “Това ме накара да проверя резултатите. Няма да лъжа, и ако кажете, че това е хейт, значи просто се самозалъгвате. Тази работа е очевидно фалшива. Толкова е фалшива, колкото е възможно.“

След това Браун изложи аргументите си, като използва силните времена на Гаут и останалите финалисти на 200 метра, за да подкрепи твърдението си, че вятърът е помогнал прекомерно на всички участници.

“И така, Гаут Гаут, който в последното си състезание пробяга 20.4, се появява и дава 19.6“, каза Браун. “Ейдън Мърфи е втори. Човек, чието лично постижение е 20.4, идва и бяга 19.8. Гейлъб Лоу, който тази година е бягал 20.7, се появява и записва 20.2. Ако погледнете модела само при първите трима, изглежда, че всеки бяга с почти половин секунда по-бързо от всякога.“

“Ако погледнем чак най-долу, Арчър Макхъг е с 20.3, а това е човек, който преди две седмици за първи път слезе под 21 секунди с 20.8, а сега изведнъж е с половин секунда по-бърз. Така че всички в едно състезание бягат с половин секунда по-бързо от всякога. Но състезанието било истинско и времето било реално“, иронично продължи той. “Австралия продължава да произвежда едни от най-фалшивите резултати, които сме виждали, а вие всеки път се връзвате, след което тези хора отиват и ги смазват.“

Гаут Гаут подобри световния рекорд на 200 метра за юноши под 20 години

Според правилата на Световната атлетика (World Athletics), за да бъде едно бягане легално, попътният вятър не трябва да надвишава два метра в секунда.

Изключителното бягане на Гаут постави световен рекорд за юноши под 20 години и подобри най-доброто време на Юсейн Болт в тази дисциплина, когато легендарният спринтьор е бил на 18 години.

В предишна своя атака срещу Гаут Браун разкритикува австралиеца, след като той завърши четвърти в полуфинала си на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналата година.

“Следващият Юсейн Болт беше брутално унищожен на Световното първенство“, започна тогава Браун. “Гаут Гаут, 17-годишният австралиец, който след около два месеца навършва 18, отиде там и беше засрамен. Вече си професионален атлет... тичаш срещу онези малки бели деца в Австралия, които бягат 200 метра за 22 секунди. Лесно е да бягаш бързо срещу никого. Тялото ти е отпуснато, лесно е да поддържаш стойка и форма, защото не си под напрежение. Той никога не е бил в състезание, в което е било оспорвано и е имало хора пред него.“