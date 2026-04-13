Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Джъстин Гатлин към Гаут Гаут: Покажи ни, че можеш да го направиш и извън Австралия

  • 13 апр 2026 | 17:13
  • 546
  • 0
Петкратният олимпийски медалист Джъстин Гатлин отказва да рекламира Гаут Гаут, докато той не се изяви извън Австралия. Американецът каза: “Трябва да го направиш извън Австралия. Покажи ни, че можеш да го направиш и извън Австралия. Това е важното.

Съперник на Гаут Гаут: Рекордът му е лъжа и фалшификат
Можеш да бягаш бързо в комфорт; всеки може да бяга бързо в комфорт. Но можеш ли да бягаш бързо в дискомфорт? Ето къде е проблемът. Това ще бъде предизвикателство за него, защото е толкова свикнал да бяга в Австралия.

Гаут Гаут подобри световния рекорд на 200 метра за юноши под 20 години
Така че, когато го направи, ще му кажа: 'Гаут Гаут е в сградата, по-добре внимавайте.’

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

  • 13 апр 2026 | 11:53
  • 6302
  • 0
  • 13 апр 2026 | 11:20
  • 588
  • 0
  • 13 апр 2026 | 10:28
  • 599
  • 0
  • 13 апр 2026 | 10:18
  • 325
  • 0
  • 12 апр 2026 | 20:36
  • 773
  • 0
  • 12 апр 2026 | 20:16
  • 864
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 13 апр 2026 | 17:58
  • 162048
  • 482
  • 13 апр 2026 | 18:14
  • 499
  • 0
  • 13 апр 2026 | 16:23
  • 18797
  • 9
  • 13 апр 2026 | 16:55
  • 3619
  • 13
  • 13 апр 2026 | 17:49
  • 952
  • 2
  • 13 апр 2026 | 14:34
  • 10767
  • 28