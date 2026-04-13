Джъстин Гатлин към Гаут Гаут: Покажи ни, че можеш да го направиш и извън Австралия

Петкратният олимпийски медалист Джъстин Гатлин отказва да рекламира Гаут Гаут, докато той не се изяви извън Австралия. Американецът каза: “Трябва да го направиш извън Австралия. Покажи ни, че можеш да го направиш и извън Австралия. Това е важното.

Съперник на Гаут Гаут: Рекордът му е лъжа и фалшификат

Можеш да бягаш бързо в комфорт; всеки може да бяга бързо в комфорт. Но можеш ли да бягаш бързо в дискомфорт? Ето къде е проблемът. Това ще бъде предизвикателство за него, защото е толкова свикнал да бяга в Австралия.

Гаут Гаут подобри световния рекорд на 200 метра за юноши под 20 години

Така че, когато го направи, ще му кажа: 'Гаут Гаут е в сградата, по-добре внимавайте.’

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages