Четири медалистки от световни първенства ще премерят сили в скока на височина в Сямън

Четири носителки на медали от глобални шампионати ще се изправят една срещу друга в дисциплината скок на височина за жени по време на втория кръг от Диамантената лига за сезона, който ще се проведе в Сямън на 23 май.

Световната шампионка от 2022 г. Елинор Патерсън ще се състезава срещу другата бронзова медалистка от олимпийски игри Ирина Герасченко, световната сребърна медалистка Мария Зодзик и сребърната медалистка от световното първенство в зала Юлия Левченко. Надпреварата ще събере три от шестте най-добри атлетки в света в тази дисциплина.

Австралийката Патерсън подели бронзовия медал с украинката Герасченко на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., докато Зодзик и Левченко спечелиха сребърни отличия съответно на световните първенства на открито и в зала през последните месеци.

Представителката на Полша Зодзик записа първата си победа в Диамантената лига през миналия сезон в Лозана, където изпревари както Патерсън, така и бъдещата шампионка в сериите Никола Олислагерс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages