  • 12 апр 2026 | 13:17
Гаут Гаут подобри световния рекорд на 200 метра за юноши под 20 години

Изгряващата звезда на спринта Гаут Гаут направи най-силното представяне на австралийския шампионат по лека атлетика, като постави нов световен рекорд за юноши под 20 години от 19.67 секунди на 200 метра. С това постижение той защити титлата си в последния ден на надпреварата в Сидни в неделя.

18-годишният атлет стартира силно, но изоставаше от Ейдън Мърфи при навлизането в последната права. Двамата се движеха рамо до рамо до последните 30 метра, когато Гаут, в типичния си стил, започна да се откъсва и пресече финалната линия с време 19.67 (при попътен вятър от 1.7 м/с).

С този резултат той подобри значително предишния си личен рекорд от 20.02, който беше и рекорд на Океания за мъже. Гаут подобри с 0.02 секунди и световния рекорд за юноши под 20 години на Ерион Найтън от 19.69, поставен в Юджийн през 2022 г. Найтън има и по-бързо бягане от 19.49 през същата година, което остава най-доброто постижение за атлет под 20 години, но то не беше ратифицирано като световен рекорд. С постижението си Гаут вече се нарежда едно място пред Юсейн Болт във вечната ранглиста за юноши под 20 години.

Мърфи завърши втори с 19.88 – също доста под предишния рекорд на Океания, а след него финишираха Калаб Лоу (20.21) и Кристофър Аюс (20.26). Първите седем състезатели в бягането записаха значителни лични рекорди.

“Това е, което чаках“, заяви Гаут, който е сребърен медалист от Световното първенство за юноши под 20 години през 2024 г. “Преди състезанието погледнах бележките си и бях предвидил, че ще пробягам 19.75 тук.“

“Хубаво е, когато хората те сравняват с най-добрите в света. Аз съм си аз и правя нещата по свой начин. Не изпитвам напрежение. Щом стъпя на пистата, сме само аз, пистата и шпайковете ми.“Други акценти от Сидни

Камерън Майърс спечели дубъл на 1500 и 5000 метра. Той подобри собствения си рекорд на Океания за всички състезатели на по-късата дистанция с време 3:29.85, а след това постави личен рекорд от 13:11.66, за да триумфира и на 5000 метра.

19-годишният атлет подобри времето си от 3:30.42, което постигна на турнира от Световния континентален тур в Мелбърн в края на март. Той стана първият атлет, слязъл под 3:30 тази година, и записа втория най-добър резултат в кариерата си след рекорда на зоната за юноши под 20 години от 3:29.80, поставен в Острава миналата година. Оливър Хоър завърши втори (3:32.66), а световният бронзов медалист в зала Адам Спенсър беше трети (3:34.23).

Драматичен момент беляза финала на 1500 метра при жените, където олимпийската сребърна медалистка Джесика Хъл падна на финалната права. Клаудия Холингсуърт пресече първа линията, първоначално беше дисквалифицирана, но по-късно бе възстановена като победителка с време 4:17.06 пред Сара Билингс.

Лачлан Кенеди стана първият австралийски атлет, пробягал 100 метра под 10 секунди на родна земя, като спечели своята серия с 9.96 (0.2 м/с), подобрявайки личния си рекорд с 0.02 секунди. След това той изравни това време, за да спечели и финала.

Сред другите забележителни резултати, олимпийската шампионка Нина Кенеди спечели овчарския скок с 4.65 м. Миа Скери триумфира в седмобоя с 6175 точки, след като постави пет лични рекорда в седемте дисциплини, а световната шампионка за девойки под 20 години Делта Амидзовски постигна личен рекорд от 6.84 м в квалификациите на скока на дължина.

*Рекордът подлежи на стандартната процедура по ратификация.

https://youtu.be/bItXghj3Re8?si=-D55S6GunG9GfnvB
Снимки: Gettyimages

