Тайсън Фюри и Антъни Джошуа са близо до договор

Промоутърът на Антъни Джошуа Еди Хърн внесе подробности около разговорите за договор с Тайсън Фюри за потенциален грандиозен дуел между двете британски суперзвезди в тежка категория.

"Мисля, че има разлика между това всички да се движим към финализиране на сделката и това мачът да е готов и подписан. В момента сме в първата фаза", каза Хърн в шоуто на Ариел Хелуани.

The Tyson Fury/Anthony Joshua exchange in full... #FuryMakhmudov

"Абсолютно намерението ни е да се опитаме да затворим сделката с негово превъзходителство, с Netflix и с всички замесени, но не е готово и не е подписано. И били сме в тази ситуация и преди, не с участието на негово превъзходителство и не за такива пари, и мачът е пропадал.

Помолиха ни да влезем на ринга и аз попитах AJ дали иска да го направи. Той ми каза: „Не искам да влизам на ринга и да обявявам мач, който не е готов. Това не е честно към британската публика и не е честно да вдигаме шум, ако после не стане. Колко пъти сме минавали по това?“ Аз му казах, че го разбирам. Казах на хората, че няма да влизаме на ринга, а те отвърнаха: „Добре, но той може да извика нещо през въжетата.“ Казах: „Няма проблем, може да вика каквото си иска.“

It's happening.



Tyson Fury vs. Anthony Joshua. This autumn from the UK. LIVE only on Netflix.

И така се стигна дотам. А като се замисля, AJ се справи доста добре. В такъв момент е много лесно просто да влезеш на ринга и изведнъж да се окажеш в ситуация, в която обявяваш мач, който дори не си подписал. А това е най-големият мач в историята на британския бокс. Това е най-големият мач в бокса в момента. И е един от най-големите мачове изобщо. Не мисля, че трябва да си играем с това и просто да правим каквото ни кажат, преди всичко да е наред и подредено така, както искаме.

Особено предвид през какво мина AJ през последните няколко месеца. Трябва да сме сигурни, че за нас всичко е абсолютно точно. Както казах, ние сме напълно ангажирани да направим този мач и аз напълно очаквам той да се случи, но ще стане с нашето темпо, по правилния начин и, надявам се, не след твърде дълго време.

Всъщност се гордеех с него от реакцията му, защото когато натискът е такъв, е много лесно да си изпуснеш нервите, да скочиш, да почнеш да се биеш в гърдите и да влезеш на ринга. Но точно това искаха. А според мен той го изигра перфектно. Не танцува по тяхната музика.

И ако трябва да съм честен, ние сме искали този мач от години. А все беше: „Ще танцуваш по моята музика. Ти си неудачник. Аз съм шампионът. Трябва да е 60 на 40.“ Така че е даже хубаво да бъдеш предизвикан. И чуваш Фюри да казва: „Ако не мога да получа Антъни Джошуа, не искам друг мач. Може и да се пенсионирам, така че се бий с мен.“ И ние ще откликнем. Почти няма съмнение в това.

Но да, беше много яко как AJ го изигра. И, както казах, той мина през много, Ариел. Не е просто въпрос да се върне в лагер, да подпише договор и да продължи. Случиха се много неща в живота му и мисля, че се справи забележително добре, за да се върне до тази позиция – почти физически готов да започне пълноценен лагер. И трябва да кажа, че изглежда страхотно. Звучи страхотно. Мисля, че влиза в този лагер с истинска цел. Много съм развълнуван и нямам никакво съмнение, че ще победи Тайсън Фюри.

Oleksandr Usyk has made his pick!

Това, което казах на Турки, на Гейб и на хората от Netflix, беше следното: AJ ще вземе решението си по време на самото събитие. Няма да седя тук и да ви казвам, че със сигурност ще влезе на ринга. Да видим как ще се почувства. Нека говоря с него. Това беше преди дори да е пристигнал на мястото.

Получихме договора от тези хора в края на миналата седмица и в момента той се преглежда, като подготвяме и нашите бележки по промените. Така че, макар да се надявам договорът да се придвижи бързо, просто още не е готов. И мисля, че имаше леко разминаване в комуникацията, защото негово превъзходителство вероятно е от хората, които казват, че нещо е готово и са много уверени, че ще стане, но ние все пак трябва да минем през процеса.

А AJ няма да подпише споразумение, от което не е 100% доволен. В доста добра позиция сме. Разбира се, има бележки и промени, които трябва да върнем. Това е голям мач. Тези хора се движат много бързо. Почти до степен да получиш договор и да ти кажат: „Искаме го обратно утре.“ Но AJ е много педантичен човек. Има и собствен юридически екип, който преглежда всичко.

Ние също ще го прегледаме от негово име с нашия юридически екип. Това вече е направено и ще бъде върнато на саудитците в следващите 24–48 часа за техните коментари. Мисля, че и те са много нетърпеливи да го приключат. Няма нищо огромно в тези бележки, но естествено има неща, които трябва да се уточнят, за да са доволни всички", каза Хърн.