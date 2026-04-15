  Ангел Русев атакува шеста титла на Европа - може да задмине много големи имена в щангите

Ангел Русев атакува шеста титла на Европа - може да задмине много големи имена в щангите

Ангел Русев ще атакува шеста поредна европейска титла на първенството на Стария континент по вдигане на тежести в Батуми. 24-годишният щангист може да задмине легендите на родните щанги Севдалин Маринов, Янко Русев, Иван Иванов и Асен Златев по този показател, които също са с пет до момента. При нов успех за Русев в Грузия идната седмица, той ще се изравни с Йото Йотов с по шест титли. Най-титулувани сред родните щангисти на Европейски първенства са Наим Сюлейманоглу със седем, но само три за България, а останалите за Турция и Николай Пешалов с осем, но шест за България, останалите за Хърватия.

Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

С най-много титли на шампионати на Стария континент са Давид Ригерт за СССР и Халил Мутлу, който също е роден в България, но всичките му титли са за Турция. Двамата имат по девет. На практика Русев може да се каже, че е най-титулуваният активен щангист на Стария континент. Единствено легендата Лаша Талахадзе може да му отнеме това звание в момента, тъй като в началото на годината се появи информация, че грузинецът подновява кариерата си, след като спря през 2024, но все още няма официално потвърждение. Най-силният човек на планетата има седем титли на Европа.

За разлика от всичките му досегашни титли, които са в категория до 55 килограма, сега Русев ще трябва да се състезава до 60 килограма след промените в разделенията. Опитът на Ангел в категорията обаче не е добър до момента, след като на Световното първенство във Фьорде през есента записа нула в изтласкването.

11 щангисти ще вдигат за България на Европейското в Батуми

В предварителните заявки Русев е на четвърто място с двубой 276 килограма. С най-високи обявени тежести са двама щангисти - Гарник Чолакян от Армения и Годеридзи Берделидзе - 280. Трети е турчинът Бурак Айкун с 279.

