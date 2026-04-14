11 щангисти ще вдигат за България на Европейското в Батуми

  14 апр 2026 | 17:05
Единадесет щангисти ще представят България на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми.

Шампионатът в Грузия ще се проведе от 19 до 26 април, а страната ни ще бъде представена от осем тежкоатлети при мъжете и три при жените.

Сред участниците ще бъде и олимпийският шампион Карлос Насар, който е заявен в категория до 94 килограма. Неговото състезание е на 24 април, петък от 15:00 часа българско време.

Ангел Русев и Иван Димов, които спечелиха европейски титли в Кишинев през миналата година, също са в състава за шампионата на Стария континент.

Ето и пълния лист на българските участници:

19 април (неделя): 15:00 - жени до 48 кг - с участието на Бояна Костадинова  20 април (понеделник): 11:00 - мъже до 60 кг - с участието на Ангел Русев и Дениз Данев 14:00 - мъже до 65 кг - с участието на Иван Димов и Здравко Пеловски

21 април (вторник): 18:00 - мъже до 71 кг - с участието на Диян Пампорджиев

22 април (сряда): 15:00 - жени до 69 кг - с участието на Галя Шатова

23 април (четвъртък): 18:00 - жени до 77 кг - с участието на Мария Магдалена Кирева

24 април (петък): 15:00 - мъже до 94 кг - с участието на Карлос Насар

25 април (събота): 18:00 - мъже до 110 кг - с участието на Христо Христов и Дейвид Фишеров

