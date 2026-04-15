ПСЖ се кани да поднови разговорите за купуването на "Парк де пренс"

  • 15 апр 2026 | 15:43
  • 245
  • 0

От Пари Сен Жермен обявиха в сряда, че са готови "да отворят отново дискусиите" с кметството на Париж за купуването на стадион "Парк де пренс". Това става само ден след като Съветът на Париж реши да даде мандат на новия кмет на града Еманюел Грегоар да отвори диалог за продажба на спортното съоръжение. Клубът "се съобразява с позицията, изразена от Съвета на Париж в полза на отварянето на нов диалог", се казва в комюнике на френския клуб. Според клуба "предложението за включване на "Парк де пренс" в по-широка програма за развитие на "Порт дьо Сен-Клу", представено от кметството, представя нова перспектива".

Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"
Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

Кметът на Париж е обещал, че в това пространство няма да има нов комерсиален център. ПСЖ за първи път изразява позиция след избирането на Еманюел Грегоар за кмет на 22 март. "Да оставим Пари Сен Жермен да напусне "Парк де пренс" би било политическа, спортна и историческа грешка", заяви новият кмет, който преди това се противопоставяше за продажба на стадиона. Поради това от ПСЖ обмисляха преместване на отбора в Маси или Поаси, което още е актуално, а решение ще бъде взето през есента. Подновяването на разговорите може да помогне на ПСЖ да остане на митичния стадион във френската столица. 

