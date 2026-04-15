Владимир Гърков: Конкуренцията на нашия пост е убийствена! Има поне 6-7 човека, които се борят за място в националния отбор

  • 15 апр 2026 | 15:12
  • 387
  • 0
Волейболната надежда Владимир Гърков е юноша на пловдивския Виктория волей. Двукратен шампион на България с отбора на Левски, с който има спечелени също национална купа и суперкупа на страната. Като капитан на младежкия национален отбор е медалист от световни и европейски първенства. През миналия сезон 22-годишният Гърков игра във френския Сен Назер.

"Полезна година за мен. Играх в силно и конкурентно първенство. За съжаление отборът ми се представи много под очакванията. Бяха ни събрали млади момчета и прегоряхме", коментира престоя си във Франция Владо.

Най-запомнящите мачове на Сен Назер през сезона са за купата на страната където отстраняват фаворита Монпелие и губят драматично от другия гранд Тур. Въпреки неособено сполучливия сезон, Владо не съжалява за трансфера си във Франция.

"След като няколко години си бил сред най-добрите в България, логично е да търсиш реализация и в чужбина. През последния сезон в Левски натрупахме много опит, особено с мачовете в Шампионска лига", разсъждава един от най-добрите посрещачи в родния волейбол.

След кратка почивка Владо Гърков ще започне подготовка с националния отбор. Миналата година той беше в групата на състава на треньора Джанлоренцо Бленджини за Лигата на нациите, но отпадна за световното първенство, където България стигна до финала.

"Конкуренцията на нашия пост е убийствена. Има поне 6-7 човека, които се борят за място в състава. Тук идва решението на треньора да вземе най-подготвените, за да има сигурност в отбора", обяснява Владо.

Той смята, че успехите на мъжкия ни тим миналата година в голяма степен се дължат на опита, който голяма част от националите са натрупали в младежката формация.

"Безспорно постигнатите резултати с треньора Мартин Стоев помогнаха много за самочувствието ни. При Блинджини обаче всичко е много по-различно. Като се започне от тактическата подготовка за мача и конкретния съперник и не на последно място тежките тренировки в подготвителния период. Всичко това даде резултат на световното и доведе до успех", обобщава причините за фурора на последното световно младият пловдивчанин. Освен за място в националния отбор през това лято, Владо Гърков се надява и на сполучлив трансфер в чужбина.

