Ето какво представлява ежедневието на резервните пилоти във Формула 1

  15 апр 2026 | 14:37
Бившият пилот във Формула Е Сам Бърд разказа в свое интервю какво представлява ежедневието на един резервен пилот във Формула 1, какъвто самият британец беше в екипа на Мерцедес преди десетина години.

„Много симулации – започна Бърд. – Преди и след всеки уикенд. Преди уикенда се търсят добрите настройки, разпределение на мощността и прочие. А след уикенда се прави корелация.

„По време на самите уикенди също има пилоти в симулатора. Някои отбори на взимат своите резерви на всяко състезание. Може резервите да правят тестове след тренировките. Ако отборът не е доволен с нещо, в симулаторът се изпробват различни промени по настройките, които после предлагат на отбора на пистата. Такива неща. Това е основната част от работата.

„В днешно време отборите провеждат тестове с двугодишни коли, тъй като ФИА смята, че тези тестове са честни. В края на годината също така има тестовете за новобранци и това са основните задължения на един резервен пилот, който е и новобранец на пистата. Да пие кафе, да развежда гости и спонсори из гаража и да говори с медиите“, обясни Бърд.

Снимки: Gettyimages

