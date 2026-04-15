Итудис: В Евролигата има тенденция за... канибализъм към треньорите

Наставникът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис коментира нарастващ проблем в европейската баскетболна общност - липсата на сигурност за работата на треньорите, а в качеството си на президент на Борда на старши треньорите в Евролигата, той заяви: „Има усещане за тенденция за... „канибализъм“ - „изяждане на треньори“, която наблюдаваме в Евролигата тази година.“

„Говоря и като президент на треньорите в Евролигата. Тъжно е, когато наемете някого за три години или подновите договора му за две години, а го уволните след десет дни. Мисля, че проблемът не е в човека, който е уволнен, а в човека, който го е наел. След като сте го наели, трябва да уважавате споразумението, което сте сключили. Немислимо е да се подписват договори, които не се спазват“, коментира пред basket.gr Итудис.

Той допълнително разясни работата на треньорския борд и отношенията им с ръководството на лигата.

„В рамките на екосистемата на Евролигата успяхме да осигурим на треньорите да продължат да получават заплатата си, плюс споразумението, което са сключили с предишния си отбор, независимо дали са си намерили друг отбор или не. Искаме да постигнем и други неща и сме в честа комуникация с Деян Бодирога и Чус Буено, за да можем да предложим нашите идеи“, каза още гръцкият специалист и продължи:

„Ние, треньорите, сме тези, които управляват спортистите и клубовете, така че нашият глас трябва да бъде чут. Имаме няколко въпроса. За мен беше чест, че заемах тази позиция в продължение на четири години. През лятото имаме предстоят семинар и избори. Разширяването вече започна, то ще бъде продължи и синдикалният орган на треньорите ще стане още по-силен по отношение на популяризирането на идеите. Да не забравяме, че системата за плей-ин е предложение на треньорите.“