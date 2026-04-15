Итудис: В Евролигата има тенденция за... канибализъм към треньорите

  • 15 апр 2026 | 12:47
  • 196
  • 0
Наставникът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис коментира нарастващ проблем в европейската баскетболна общност - липсата на сигурност за работата на треньорите, а в качеството си на президент на Борда на старши треньорите в Евролигата, той заяви: „Има усещане за тенденция за... „канибализъм“ - „изяждане на треньори“, която наблюдаваме в Евролигата тази година.“

„Говоря и като президент на треньорите в Евролигата. Тъжно е, когато наемете някого за три години или подновите договора му за две години, а го уволните след десет дни. Мисля, че проблемът не е в човека, който е уволнен, а в човека, който го е наел. След като сте го наели, трябва да уважавате споразумението, което сте сключили. Немислимо е да се подписват договори, които не се спазват“, коментира пред basket.gr Итудис.

Той допълнително разясни работата на треньорския борд и отношенията им с ръководството на лигата.

„В рамките на екосистемата на Евролигата успяхме да осигурим на треньорите да продължат да получават заплатата си, плюс споразумението, което са сключили с предишния си отбор, независимо дали са си намерили друг отбор или не. Искаме да постигнем и други неща и сме в честа комуникация с Деян Бодирога и Чус Буено, за да можем да предложим нашите идеи“, каза още гръцкият специалист и продължи:

„Ние, треньорите, сме тези, които управляват спортистите и клубовете, така че нашият глас трябва да бъде чут. Имаме няколко въпроса. За мен беше чест, че заемах тази позиция в продължение на четири години. През лятото имаме предстоят семинар и избори. Разширяването вече започна, то ще бъде продължи и синдикалният орган на треньорите ще стане още по-силен по отношение на популяризирането на идеите. Да не забравяме, че системата за плей-ин е предложение на треньорите.“

Още от Евролига

Саша Обрадович преди ключовия мач с Реал: Важно е да сме спокойни

Саша Обрадович преди ключовия мач с Реал: Важно е да сме спокойни

  • 14 апр 2026 | 15:15
  • 700
  • 0
Две от звездите на ПАО разкриха историята на татусите си

Две от звездите на ПАО разкриха историята на татусите си

  • 14 апр 2026 | 14:58
  • 1759
  • 2
Панатинайкос се прицели в играч на Макаби

Панатинайкос се прицели в играч на Макаби

  • 14 апр 2026 | 12:17
  • 716
  • 0
Бордът на Евролигата предвещава промени

Бордът на Евролигата предвещава промени

  • 14 апр 2026 | 11:14
  • 728
  • 0
ФИБА наложи трансферно ембарго на Партизан

ФИБА наложи трансферно ембарго на Партизан

  • 14 апр 2026 | 04:39
  • 1264
  • 0
Апоел Тел Авив спечели дербито срещу Макаби и се изкачи в четворката

Апоел Тел Авив спечели дербито срещу Макаби и се изкачи в четворката

  • 13 апр 2026 | 09:13
  • 1290
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 12:11
  • 3946
  • 2
Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

  • 15 апр 2026 | 13:02
  • 1319
  • 2
ЦСКА с рекордни приходи след дербито

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 14220
  • 37
Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

  • 15 апр 2026 | 07:12
  • 12805
  • 40
Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

  • 15 апр 2026 | 09:39
  • 3752
  • 7
Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

  • 15 апр 2026 | 07:33
  • 8628
  • 4