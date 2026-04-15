Варна отново домакин на детския турнир "Приятелство без граници"

Морската столица Варна ще бъде домакин на футболен турнир "Приятелство без граници", който ще се проведе на 25 април от 13:00 часа на общинските футболни игрища в Аспарухов парк. Организатор на събитието е Центъра за стратегии по проблемите на малцинствата с подкрепата на дирекция "Спорт” към Община Варна и район "Аспарухово" Варна.

В надпреварата ще вземат участие деца от общините Варна, Аврен и ученици от обединено училище "Христо Ботев" с. Мечка, общ. Плевен, както и възпитаниците на Комплекс за социални услуги за деца и семейства от град Роман, обл. Враца.

"Целта на спортното събитие е да провокира децата да се занимават активно със спорт, да се учат на дисциплина и да създават нови приятелства, уточняват организаторите. За втори път морската столица е домакин на подобна среща, която получи подкрепата на район "Аспарухово", БФС, Националното сдружение на сираците в България, Сарантис България, KFC и AGYM - фитнес и спа град Варна", посочиха организаторите.

Победители и победени ще получат купи, медали, грамоти и много награди, осигурени от Община Варна и партньори на спортната инициатива.