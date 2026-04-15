Варна отново домакин на детския турнир "Приятелство без граници"

Морската столица Варна ще бъде домакин на футболен турнир "Приятелство без граници", който ще се проведе на 25 април от 13:00 часа на общинските футболни игрища в Аспарухов парк. Организатор на събитието е Центъра за стратегии по проблемите на малцинствата с подкрепата на дирекция "Спорт” към Община Варна и район "Аспарухово" Варна.

В надпреварата ще вземат участие деца от общините Варна, Аврен и ученици от обединено училище "Христо Ботев" с. Мечка, общ. Плевен, както и възпитаниците на Комплекс за социални услуги за деца и семейства от град Роман, обл. Враца.

"Целта на спортното събитие е да провокира децата да се занимават активно със спорт, да се учат на дисциплина и да създават нови приятелства, уточняват организаторите. За втори път морската столица е домакин на подобна среща, която получи подкрепата на район "Аспарухово", БФС, Националното сдружение на сираците в България, Сарантис България, KFC и AGYM - фитнес и спа град Варна", посочиха организаторите.

Победители и победени ще получат купи, медали, грамоти и много награди, осигурени от Община Варна и партньори на спортната инициатива.

Още от БГ Футбол

Манол Георгиев: Пропуснахме да бием

Манол Георгиев: Пропуснахме да бием

  • 15 апр 2026 | 08:21
  • 683
  • 0
Иван Редовски: От нас зависи

Иван Редовски: От нас зависи

  • 15 апр 2026 | 07:56
  • 698
  • 0
Николай Христозов: Могат да бият всеки

Николай Христозов: Могат да бият всеки

  • 15 апр 2026 | 07:53
  • 659
  • 0
Росен Крумов: Дублиращите отбори са коварни

Росен Крумов: Дублиращите отбори са коварни

  • 15 апр 2026 | 07:50
  • 648
  • 1
Валери Свиленов за мача с Банско

Валери Свиленов за мача с Банско

  • 15 апр 2026 | 07:47
  • 625
  • 2
Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

  • 15 апр 2026 | 07:33
  • 7251
  • 1
Водещи Новини

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 11:23
  • 2119
  • 0
ЦСКА с рекордни приходи след дербито

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 9696
  • 28
10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

  • 15 апр 2026 | 00:06
  • 91733
  • 467
Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

  • 15 апр 2026 | 07:12
  • 11057
  • 21
Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

  • 15 апр 2026 | 09:39
  • 2558
  • 2
Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

  • 15 апр 2026 | 07:33
  • 7251
  • 1