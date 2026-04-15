Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 11:23
Световният вицешампион с България от 2025 година Преслав Петков днес е гост във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

22-годишният централен блокировач говори пред водещия Ивайло Банчев за началото на своята волейболна кариера, важните стъпки в Левски, Пирин и шампионата на Имали, където през този сезон игра в Серия А2 с отбора на Соренто.

От резерва в Пирин Разлог до сребърен медалист от световно първенство
Как се стига до този момент: “С много, много упоритост и труд. Този труд и упоритост все някога дават резултат. На тренировките не съм се спестявал нито веднъж. Треньорът реши да ми даде шанс и аз този шанс го взех. Не сме говорили по темата в кой мач съм го спечелил. Предполагам, че някой от мачовете във втория полусезон.”

Началото във волейбола за Преслав, който е от Правец: “Занимавал съм се и с баскетбол, тренирал съм 3-4 години. Както и футбол. Приятел съм с Константин Стойков. Аз бях по-висок от другите момчета и искаше този дар от Бога да се използва. Той говори с нашите, с родителите ми и с Владо Николов, който след това ме взе.”

От кои треньори се e учил в Левски: “Първият ми треньор беше Лъчезар Ангелов - той ме научи на първите ми стъпки във волейбола. След това Андреа Буратини, Андрей Жеков, Христо Цветанов, Ники Желязков. Опитвам се от време на време да се чувам с първия си треньор.”

Високият 208 сантиметра волейболист вече започна подготовка за новия сезон с националния отбор на България, на който предстои участие във Волейболната лига на нациите и на Европейското първенство в София.

За повиквателната в националния отбор за Световното първенство:

“Наистина бях много изненадан от поканата за мъжкия национален отбор. С юношеските гарнитури съм имал само няколко лагера. Събраха ни на 27 април и аз знам, че ще имам повиквателна. Знам от Владо Николов, но я нямам на имейл. Аз започвам да се притеснявам, защото знам нещо, но на имейл нямам нищо. Обадих се на Владо Николов, за да разбера основно къде ще продължи кариерата ми. Тогава той ми каза, че повиквателната вече е сигурна и до няколко дни трябва да я получа.

Не знаех как да реагирам тогава. Голямо щастие. Познавах повечето, другите пък ги знаех. Това беше много голям плюс. Отделно съм играл с много от момчетата.”

На Световното: “И там така се получи Синдрома с Пирин и трябваше да влизам по-късно. Емоциите по време на този турнир са неописуеми. Ти изпитваш от всичко по много. Но Бленджини ни караше да спрем да мислим за мача веднага след като свърши. Той ни даде жив пример като ни каза, че след мача със САЩ всички ми звъняха, но не им вдигнах.”

Мача със САЩ: “На Алекс играта първите 2 гейма играта не потръгна и мачът отиваше към загуба с 0:3, но се съвзехме като отбор. Мога да кажа, че успяхме да ги надъхаме. Но ние сме отбор и има на кого да се доверим и кой да помогне, когато играта на Алекс не върви.”

Голямата цел пред Преслав Петков с националния отбор тази година: “Медал от Европейското. Това е целта, но няма да е много лесно.”

Петков сподели, че вероятно от новия сезон няма да играе в Соренто, той като те ще се състезават в А3, но за момента не знае как ще продължи неговото бъдеще. “В Италия ще се чувствам най-добре. В местността, където бях аз, се говори на диалект - неаполитански италиански. Би ми се искало да продължа в Италия, естествено в А1. Бих искал да продължа и в Полша също - навсякъде на топ ниво.”

Преслав Петков има една голяма мечта: “С този отбор в момента голямата ми мечта е да спечелим медал от олимпиада и целта ни е насочена към Лос Анджелис.”

