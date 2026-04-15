Нов успех за България на Световното по таекуондо за юноши и девойки

  • 15 апр 2026 | 03:22
Българското таекуондо отново имаше повод за радост, след като Доротея Димитрова се класира на 5-то място в категория до 42 кг. на Световното първенство за юноши и девойки.

Представителката на ТК Фаворит започна отлично своето участие на надпреварата в Ташкент. Тя записа три последователни победи над представителки на Нигерия, Бразилия и Канада. В битката, която можеше да я изпрати в среща за медал, тя се изправи срещу настоящата европейска шампионка от Гърция Параскеви Калогиру. Въпреки отличната игра, опита на гъркинята си каза думата, а за българката остана 5-то място. Това е пореден успех за България, след бронзовия медал на Дея Пеева преди два дни.

Любослав Миланов бе вторият българин днес на шампионата, но той не успя да преодолее съперника си в първия кръг. Надпреварата продължава и утре, когато отново има българско участие.

