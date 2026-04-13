Григор Димитров официална изпадна от топ 100 на световната ранглиста

  • 13 апр 2026 | 10:38
Най-добрият български тенисист Григор Димитров се смъкна до 135-о място в световната ранглиста на ATP.

34-годишният Димитров не успя да защити точките си от турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло миналата седмица, след като загуби от Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 4:6, 6:2, 3:6. Така той пада с 42 позиции до 135-а с актив от 455 точки.

За последно българинът бе извън първите 100 в света през март 2012 година, а извън първите 130 не е бил от 2010 година насам.

Шампионът от "Уимбълдън" и от Откритото първенство на САЩ при юношите за миналия сезон Иван Иванов прогресира с четири места до рекордната в кариерата си 600-а позиция с 62 точки.

Италианецът Яник Синер се завърна на върха в класацията, след като победи Карлос Алкарас (Испания) на финала в Монте Карло. Синер има 13350 точки, Алкарас е с 13240, а трети остава Александър Зверев (Германия) с 5555 точки.

