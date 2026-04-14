Симона Иванова: На финала трябва да си вярваме

Симона Иванова смята, че Левски трябва да си вярва на финала в Националната волейболна лига за жени след преодоляването на втория кръг в плейофите. „Сините“ се справиха с ЦПВК след 3:0 в четвъртия мач на полуфиналите в зала „Христо Ботев“, за да спечелят серията с 3:1 успеха. Пред БНТ центърът не скри радостта си от класирането на финал.

„Много се радвам, че треньорът ми даде шанс и че успях да помогна на отбора да победим този мач, за да победим и да продължим напред. Както стана ясно, да се класираме за финал“, сподели тя.

Една от волейболистките на „сините“ говори и за това какво трябва да направят те на финала, за да се противопоставят на Марица Пловдив.

„Трябва да си вярваме, че можем да го направим, защото не трябва да има никакво притеснение. Всеки съперник може да се победи, просто трябва сме спокойни и да си вярваме“, допълни Иванова.