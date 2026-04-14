Симона Иванова: На финала трябва да си вярваме

  • 14 апр 2026 | 21:07
Симона Иванова смята, че Левски трябва да си вярва на финала в Националната волейболна лига за жени след преодоляването на втория кръг в плейофите. „Сините“ се справиха с ЦПВК след 3:0 в четвъртия мач на полуфиналите в зала „Христо Ботев“, за да спечелят серията с 3:1 успеха. Пред БНТ центърът не скри радостта си от класирането на финал.

„Много се радвам, че треньорът ми даде шанс и че успях да помогна на отбора да победим този мач, за да победим и да продължим напред. Както стана ясно, да се класираме за финал“, сподели тя.

Една от волейболистките на „сините“ говори и за това какво трябва да направят те на финала, за да се противопоставят на Марица Пловдив.

Левски срази ЦПВК и е на финал

„Трябва да си вярваме, че можем да го направим, защото не трябва да има никакво притеснение. Всеки съперник може да се победи, просто трябва сме спокойни и да си вярваме“, допълни Иванова.

