Нов успех за България на Световното по таекуондо за юноши и девойки

Днес родното таекуондо отново имаше повод за радост, след като Доротея Димитрова се класира на 5-о място в категория до 42 кг. на Световното първенство по таекуондо за юноши и девойки. Представителката на ТК Фаворит започна отлично своето участие на надпреварата в Ташкент. Тя записа три последователни победи над представителки на Нигерия, Бразилия и Канада. В битката, която можеше да прати Доротея в среща за медал, тя се изправи срещу настоящата европейска шампионка от Гърция Параскеви Калогиру.

Въпреки отличната игра, опитът на гъркинята си каза думата, а за нашето момиче остана 5-о място. Това е пореден успех за България, след като Дея Пеева извоюва бронзов медал преди два дни.

Любослав Миланов бе вторият българин днес на световното, но за съжаление той не успя да преодолее съперника си в първия кръг. Надпреварата продължава и утре, когато отново има българско участие.

България ще бъде представена от 13 джудисти на Европейското в Тбилиси

