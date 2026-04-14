България без Радослав Росенов и Хавиер Ибанес на Световната купа по бокс в Бразилия

  • 14 апр 2026 | 16:55
Националният отбор на България ще замине за Световната купа по бокс в Бразилия без двама от най-реномираните си състезатели в лицето на бронзовия медалист от Олимпийските игри в Париж Хавиер Ибанес и бронзовия медалист от световното първенство в Ливърпул Радослав Росенов. Въпреки това старши треньорът Жоел Арате и президентът на федерацията Красимир Инински изразиха увереност в доброто представяне на тима.

Националите проведоха открита тренировка за медиите на базата в Дианабад, а преди нейното начало те бяха поздравени от Инински.

"Желая ви успех и се надявам да няма контузии", обърна се президентът на федерацията към състезателите.

"Очаквам медали и добро представяне от всички. Нека накарат България да се гордее с тях. Подготовката за европейското първенство върви по план - състезания, тренировки, лагери. Организационно също всичко е наред", добави Инински.

Ибанес, който доскоро се възстановяваше от травма, заради която не игра и на Купа "Странджа", все още не е готов за състезание от подобен ранг. Планът обаче е той да вземе участие на Световната купа в Китай през юни. Относно Росенов, старши треньорът Арате заяви, че той има проблем в ръката, който налага пълна триседмична почивка.

"Росенов има малка травма на лявата ръка. Не е нещо сериозно, но по лекарска препоръка той ще почива. Мисля, че след 2-3 седмици той ще бъде готов. Очаквам да участва на Световната купа в Китай, както и Хавиер Ибанес. Хавиер и Ясен Радев са в една и съща категория - до 55 килограма. Ясен ще играе на първата Световна купа, Хавиер - на втората. След това ще се реши кой от тях ще участва в тази категория на европейското първенство", каза Арате.

В отсъствието на двамата най-големи надежди за добро представяне се възлагат на световния вицешампион Рами Киуан, който ще спори за медалите в категория до 75 килограма.

"Чувствам се добре, готов съм за Бразилия. Чакам изтеглянето на жребия. Отборът е в добро настроение, забавляваме се и тренираме здраво. За мен целта винаги е златото. Знам, че треньорите са доволни и на медал, но за мен целта винаги е най-високото място на почетната стълбичка", каза Киуан.

Той заяви, че е готов и за реванш срещу световния шампион Фазлидин Еркинбоев, макар че очакванията са узбекът да се състезава в по-високата категория.

"Винаги се чувствам готов, но не знам дали той ще играе на 75 килограма. На шампионата на Азия той игра до 80 килограма, която е олимпийската категория", каза още Киуан.

Боксьорите заминават за Бразилия с полет през Париж в петък сутринта. Световната купа започва на 20 април.

Ето и групата на тима:
Мъже: Ергюнал Себахтин (50), Ясен Радев (55), Викторио Илиев (65), Рами Киуан (75), Уилям Чолов (80), Семион Болдирев (90) и Йордан Морехон (+90) 
Жени: Златислава Чуканова и Венелина Поптолева

